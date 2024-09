PUBBLICITÀ

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna informa che, a partire da oggi pomeriggio, il punto fisso di rifornimento idrico posto in Viale Unità d’Italia sarà trasferito, per esigenze organizzative e di sicurezza, in Piazza Don Minzoni sempre a Enna bassa (Piazza del mercato settimanale).

PUBBLICITÀ