“Puliamo il Mondo” lungo la SS 121 tra Enna e Villarosa

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Nella mattinata di sabato si è svolta, lungo un tratto della strada statale 121 “Catanese”, l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, evento di riqualificazione ambientale organizzato da Legambiente.

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L’attività ha interessato il tratto della SS 121 che collega il Comune di Villarosa con il capoluogo Enna, in particolare nell’area in prossimità della Chiesa Madonna della Catena.

All’iniziativa hanno partecipato numerosi bambini in età scolare, accompagnati dagli adulti di riferimento, che hanno preso parte alle attività promosse da Legambiente, contribuendo alle azioni di sensibilizzazione dedicate alla tutela dell’ambiente e al rispetto del territorio.

Nel corso della mattinata è stata registrata una significativa partecipazione della comunità locale, con il coinvolgimento di volontari, associazioni e personale Anas, che ha fornito supporto alle attività svolte lungo il tratto della SS 121 interessato.

Anas sottolinea l’importanza di iniziative capaci di coinvolgere le giovani generazioni sui temi della sostenibilità e della cura dei luoghi, richiamando al tempo stesso l’attenzione sulla necessità di adottare comportamenti responsabili lungo la rete stradale e di contribuire al decoro e alla tutela delle aree attraversate dalle infrastrutture.