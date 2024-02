Province, Schillaci (Lega Giovani Enna): “Violato il patto elettorale coi siciliani”

PUBBLICITÀ

“Quanto accaduto in Assemblea Regionale testimonia lo scarso interesse nei confronti dei territori da parte di alcuni parlamentari”. A dichiararlo è Michele Schillaci, coordinatore provinciale della Lega Giovani Enna.

“E’ stato chiaramente violato il patto elettorale coi Siciliani – prosegue -. Non si può calpestare la dignità del popolo siciliano che ha votato un governo anche per ripristinare la democrazia attraverso l’elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali. Sono necessari interventi urgenti per ciò che riguarda la viabilità provinciale e gli istituti scolastici. – prosegue Schillaci -. Non possiamo continuare a tenere lontana la politica dalle provincie. La coalizione di governo ha il dovere di rimediare in tempi celeri”.