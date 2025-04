Provinciali, Barbagallo (Pd): “Vittoria ad Enna e Trapani, buon lavoro ai 18 consiglieri eletti”

PUBBLICITÀ

“La vittoria ad Enna e Trapani è una boccata vera boccata d’ossigeno e conferma che in Sicilia l’alternativa a questo governo e a questo centrodestra, tutto sagre & poltrone, è possibile. Abbiamo anche eletto 18 consiglieri con cui contribuiremo decisamente a ridare vita politica alle Province”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commenta l’affermazione dei candidati ai Liberi consorzi di Trapani e Enna, sostenuti dal campo progressista, augurando buon lavoro ai due presidenti eletti e ai 18 consiglieri.

“Gli amministratori siciliani che hanno scelto la nostra proposta – prosegue – hanno dato un segnale chiaro da questo punto di vista: con il buon governo si può scardinare il sistema di potere instaurato dalle destre in Sicilia. Da questo risultato dobbiamo partire per continuare a costruire l’affermazione del campo progressista anche alle elezioni di primo livello di fronte ad un centrodestra in frantumi dopo questa tornata elettorale”.