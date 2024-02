Province, Dragà: “Il voto contrario all’ARS ritengo sia stato ingiusto”

PUBBLICITÀ

L’ex assessore e già consigliere comunale a Valguarnera Concetta Dragà interviene sulla recente bocciatura della riforma delle province con una dichiarazione che si riporta di seguito.

Il voto contrario all’ARS per il ripristino delle province, ritengo sia stato ingiusto, risolutamente in contrasto coi principi dell’equità e della giustizia nonché della democrazia. Su quest’ultima, scure lanciate con inspiegabile consapevolezza. Volontà da parte di pochi che inevitabilmente allontana la politica dai territori ormai abbandonati a se stessi da anni.

A mio modesto parere non vi è più tempo per i giochi di palazzo, ma strade e scuole superiori, necessariamente, devono essere gestite dalle province, concretizzate da amministratori votati dalla stessa comunità. Che nutrono amore per il proprio territorio.

L’atteggiamento, utilizzato da alcuni onorevoli, ritengo sia abietto ed egoistico, ma soprattutto a sfavore della popolazione che rappresentano. Spero predomini tra i nostri rappresentanti la voglia di fare, per il bene comune.