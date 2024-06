Protocollo d’intesa tra il Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte e il C.P.I.A. di Caltanissetta ed Enna

PUBBLICITÀ

È stato siglato il 26 giugno scorso un significativo protocollo d’intesa tra il Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte, rappresentato dal Dirigente del Servizio, Dott. Giuseppe Nasello, e il Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) di Caltanissetta ed Enna, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott. Giovanni Bevilacqua. L’accordo mira a promuovere la cooperazione e lo sviluppo di sinergie tra le due istituzioni per migliorare l’occupabilità e la formazione della popolazione adulta nel territorio.

Il C.P.I.A. di Caltanissetta ed Enna, istituito nel 2015, opera come Rete Territoriale di Servizio su 42 comuni delle province di Caltanissetta ed Enna. Tra le sue attività figurano l’erogazione di percorsi formativi di primo e secondo livello, corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per stranieri, e interventi di contrasto al fenomeno dei NEET (giovani non impegnati in istruzione, lavoro o formazione).

Il Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte si occupa della gestione dei servizi per il lavoro, con particolare attenzione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e alla riqualificazione professionale degli utenti, grazie anche al supporto tecnico di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Il protocollo d’intesa prevede diverse azioni congiunte, tra cui: analisi dei bisogni, collaborazione con il tessuto produttivo locale per analizzare le necessità del territorio e sviluppare politiche e azioni mirate; formazione e orientamento, supporto formativo e orientamento per cittadini italiani e stranieri, promuovendo percorsi di istruzione e qualificazione professionale; eventi e incontri, organizzazione di eventi informativi, come job day e career day, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; supporto ai percettori di benefici economici, collaborazione per la regolarizzazione delle posizioni dei percettori di benefici economici, facilitando l’accesso ai percorsi formativi e di istruzione.

“Questo protocollo d’intesa, insieme a quello recentemente sottoscritto con il Centro per l’Impiego di Caltanissetta, rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema integrato di istruzione e lavoro, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del territorio – sottolinea il dirigente scolastico del CPIA di Caltanissetta ed Enna, prof. Giovanni Bevilacqua -. È un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni possa generare opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio. Siamo entusiasti di questa partnership, che ci permette di ampliare la nostra offerta formativa e di rispondere meglio ai bisogni della nostra comunità. La sinergia tra la nostra scuola e il Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte consentirà di mettere in campo nuove iniziative e progetti che potranno realmente fare la differenza per tante persone. È fondamentale creare una rete solida che possa supportare i cittadini nel loro percorso di crescita personale e professionale, offrendo strumenti concreti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per l’acquisizione di nuove competenze. La nostra missione è garantire che ogni individuo abbia accesso alle opportunità necessarie per realizzare il proprio potenziale, e questo accordo rappresenta un passo importante in questa direzione. Ringrazio per questo la preziosa collaborazione del dott. Giuseppe Nasello” conclude Bevilacqua.