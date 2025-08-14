Protezione Civile: volontari impegnati su più fronti nell’Ennese

PUBBLICITÀ

Il territorio della Provincia di Enna ha visto oggi un massiccio dispiegamento di forze della Protezione Civile, con circa 27 volontari antincendio in supporto ai Vigili del Fuoco per domare diversi roghi. Altri 20 volontari sono stati impiegati in attività di pattugliamento e monitoraggio delle aree a rischio, prevenendo ulteriori focolai. Le attivazioni dei volontari sono eseguite dal Dipartimento Regionale di Protezione civile.

Un intervento tempestivo si è reso necessario sulla strada provinciale Gagliano-Nicosia, dove un albero caduto ha bloccato la carreggiata: una squadra di volontari di Regalbuto è stata attivata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per rimuovere l’ostacolo.

Sempre oggi, nel comune di Barrafranca, in Contrada Drizzani, una squadra di volontari antincendio del posto è intervenuta per un’emergenza rogo. L’azione rapida ha permesso di mettere in sicurezza l’area.

