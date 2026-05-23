Protezione Civile, concluso a Enna il corso per 34 volontari antincendio

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Una vera e propria “task force” per blindare il cuore della Sicilia contro l’emergenza incendi. Si è concluso oggi, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, il corso di specializzazione che ha abilitato 34 nuovi volontari AIB di Protezione Civile per i territori di Enna e Caltanissetta.

Nato dalla cooperazione strategica tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC Sicilia) e i Vigili del Fuoco, il percorso formativo mette in campo operatori altamente qualificati, pronti a fare da scudo al patrimonio boschivo in vista della stagione estiva.

I nuovi volontari specializzati lavoreranno in prima linea a supporto del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco.

I 34 volontari si aggiungono ai 60 già formati nei precedenti due corsi e avranno cura di garantire una vigilanza capillare attraverso le linee difensive operative di: pattugliamento dinamico delle aree a maggior rischio incendi; attacco rapido dei focolari; bonifica tecnica per la messa in sicurezza dei suoli colpiti dagli incendi per azzerare la riaccensione.

“Un ringraziamento immenso – comunica il Dipartimento Regionale della Protezione Civile – va ai Volontari AIB di Protezione Civile che hanno scelto di formarsi per difendere la propria terra. Il loro coraggio, unito alla cultura della prevenzione tecnica, è la risposta più forte per la tutela dell’ambiente”.