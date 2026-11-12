Proseguono le evacuazioni nelle scuole ennesi

Liceo delle Scienze Umane e Musicale
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Si allarga il numero degli istituti scolastici interessati dalle evacuazioni nella provincia di Enna. Nel capoluogo sono stati evacuati il Liceo Scientifico e il Liceo delle Scienze Umane e Musicale, situazione analoga in un plesso scolastico a Centuripe.

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Le nuove evacuazioni arrivano dopo quella della scuola Santa Chiara di Enna, nuovamente evacuata in via precauzionale nella mattinata di oggi a seguito dell’arrivo di un’altra email.

Foto di repertorio

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