Prosegue negli Stati Uniti il tour internazionale del regista ennese Davide Vigore

PUBBLICITÀ

Dopo aver presentato il suo film in Spagna, Portogallo, Londra, Svezia, Brasile, Berlino e Parigi, continua negli Stati Uniti il tour internazionale del regista ennese Davide Vigore.

Il film “Nella Mia Zona” sta registrando il tutto esaurito nelle varie premiere, ricevendo una positiva accoglienza da parte del pubblico. Oltre a “Nella Mia Zona” durante le presentazioni sono state proiettate anche le prime opere del regista, come “Fuorigioco” sulla storia di Maurizio Schillaci e “La Viaggiatrice” che gli è valso un Nastro d’Argento e le selezioni alla 73° Mostra del Cinema di Venezia e al 70° Festival di Cannes.

“E’ davvero stimolante incontrare il pubblico internazionale, ti regala la possibilità del confronto e ti fa capire come il linguaggio del cinema non conosca barriere, creando un’universalità pur raccontando una storia e una realtà specifica”.

“Nella Mia Zona” è stato ritenuto film di interesse culturale dal Mic e dalla SIAE, sostenendo la distribuzione internazionale nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’opera è prodotta da Onirica in collaborazione con Visco Film con il sostegno di Regione Siciliana e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il film racconta le storie parallele di due giovani inchiodati in un luogo dal quale vorrebbero andar via per rincorrere le proprie ambizioni.

«L’idea – spiega Vigore – è raccontare come la provincia sia il luogo dove nascono i sogni: la provincia crea noia, voglia di evasione, la provincia dà i sogni ma te li toglie».

“Nella mia zona” è uno sguardo intimo sull’esistenza di due giovani nella periferia siciliana. Da una parte Simone, cantante di musica trap confinato nel suo piccolo paese ed incapace di proiettarsi oltre il suo mondo; dall’altra Israel, barbiere nigeriano, che coltiva il sogno improbabile di diventare pugile professionista. Una vita che scorre lenta e immutabile, sospesa tra sogni di futuro e la fatica del presente.

Vigore concluderà la promozione internazionale negli Stati Uniti. Il film verrà presentato il prossimo 27 marzo a New York all’evento Change the World che si tiene presso la sede delle Nazioni Unite. A seguire ci sarà un Q&A con lo stesso regista, davanti ad una platea di trecento persone accreditate. L’incontro sarà moderato da Lucio Luca, storica penna de La Repubblica.