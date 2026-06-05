Pronto Soccorso ASP Enna: arrivano incentivi economici per chi lavora in prima linea

PUBBLICITÀ

L’ASP di Enna ha dato concreta attuazione alle misure di valorizzazione economica previste da recenti provvedimenti regionali, con l’obiettivo di riconoscere e premiare il lavoro dei professionisti impegnati nei reparti di emergenza-urgenza. L’Azienda ennese ha recepito senza indugi le disposizioni dell’Assessorato della Salute e assicurando che le risorse stanziate raggiungano con tempestività i professionisti che ogni giorno operano nei contesti più critici e ad alta intensità, a partire dai Pronto Soccorso.

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha adottato due importanti decreti che introducono significative misure di valorizzazione economica per il personale sanitario operante nei servizi di emergenza-urgenza, nelle zone disagiate e con carenza di organico. Le risorse complessivamente assegnate all’ASP di Enna superano 1,3 milioni di euro, distribuite su due distinti canali di finanziamento.

Con un primo provvedimento, vengono assegnati all’ASP di Enna circa 693.000 euro, che derivano dall’incentivo straordinario previsto dalla legge di stabilità regionale, rivolto in via prioritaria ai medici dei Pronto Soccorso, ai presidi in zone disagiate, ai reparti con carenze di organico e a chi opera nei DSM e nei Dipartimenti di Prevenzione Medica.

Un secondo provvedimento, assegna ad Enna altri 627.000 euro che provengono dal riparto dell’indennità specifica di Pronto Soccorso per le particolari condizioni di lavoro, suddivisi tra dirigenza medica e personale del comparto sanitario, tecnico e socio-sanitario.

I criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei benefici sono stati definitivi a seguito di un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali.

“Questi interventi rappresentano un segnale importante di attenzione verso i nostri professionisti che lavorano nei Pronto Soccorso, nelle zone disagiate e con carenza di organico — dichiara la dottoressa Maria Sigona, Direttore Amministrativo dell’ASP di Enna — stiamo operando con tempestività per erogarli immediatamente augurandoci che contribuiscano a stabilizzare gli organici e a trattenere risorse umane preziose a beneficio di tutta la comunità.”

Si tratta, nel complesso, di misure che riconoscono concretamente il peso e la complessità del lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari nelle aree più critiche del sistema sanitario. L’incentivo straordinario sarà riconosciuto a chi ha garantito una permanenza in servizio di almeno sei mesi nell’anno di riferimento, a tutela della continuità assistenziale e premiando chi sceglie di restare stabile nel proprio ruolo.

Sul piano concreto, i benefici per gli operatori sanitari sono molteplici: un incremento della retribuzione mensile che si traduce in una valorizzazione dell’impegno e del rischio che affrontano ogni giorno. Un segnale istituzionale che il loro sacrificio quotidiano non passa inosservato. La speranza è che le misure contribuiscano a ridurre il fenomeno della fuga dai reparti di emergenza-urgenza e dai presidi di zona disagiata, rendendo queste posizioni più attrattive sia per i professionisti già in servizio che per i giovani specialisti in cerca di collocazione.