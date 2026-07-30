Pronto soccorso, all’Asp di Enna arriva il servizio che aggiorna i familiari via smartphone

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Un servizio semplice, gratuito e pensato per chi attende. In tutti i pronto soccorso dell’ASP di Enna è operativo già da qualche giorno il sistema di “Tracking Pronto Soccorso”, un software che consente ai familiari e agli accompagnatori dei pazienti di seguire in tempo reale, direttamente dal proprio smartphone, l’intero percorso clinico del proprio caro all’interno dell’area di emergenza.

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Il funzionamento è immediato e alla portata di tutti: sarà sufficiente fornire, al momento del triage, il numero di telefono di un accompagnatore, il quale riceverà via sms un link per collegarsi a una pagina web dedicata dove potrà visualizzare, passo dopo passo, tutte le tappe dell’iter del paziente, dall’accettazione fino alla conclusione del percorso assistenziale.

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Il software opera in massima sicurezza, l’accompagnatore riceve via sms un link al quale collegarsi ed un codice OTP per la conferma, appena collegati al link ricevuto, per maggiore sicurezza bisognerà inserire il codice fiscale del paziente, prima di potere accedere alle informazioni.

Niente più lunghe attese nell’incertezza, niente più continue richieste di informazioni agli operatori: la pagina si aggiorna automaticamente e in tempo reale, restituendo a chi aspetta fuori dalla sala d’attesa un’informazione puntuale e costante.

Il software è stato offerto gratuitamente dall’ASP di Siracusa, in una logica di rete istituzionale e di collaborazione tra aziende sanitarie che rappresenta un esempio virtuoso di come le buone pratiche possano circolare all’interno del sistema sanitario regionale, moltiplicando i benefici per i cittadini senza gravare sulle risorse pubbliche.

Il Servizio Informatico dell’ASP di Enna ha poi provveduto a ottimizzare e integrare l’applicativo all’interno del sistema aziendale, con un’attenzione particolare a un aspetto tutt’altro che secondario: non creare ulteriori carichi di lavoro per il personale del Pronto Soccorso, già impegnato quotidianamente sul fronte dell’emergenza-urgenza. Agli operatori, infatti, non è richiesto alcun adempimento aggiuntivo se non l’inserimento del numero di telefono al momento del triage; tutto il resto viene gestito in maniera completamente automatica dal software, che provvede all’invio del messaggio e all’aggiornamento costante della pagina web man mano che il paziente avanza nelle diverse fasi del percorso clinico.

I vantaggi del nuovo servizio si muovono dunque su un doppio binario. Da un lato c’è chi accompagna un proprio caro in Pronto Soccorso, spesso in momenti di ansia e apprensione, e che d’ora in avanti potrà contare su informazioni sempre aggiornate senza doversi rivolgere ripetutamente al personale sanitario; dall’altro ci sono gli stessi operatori, che potranno lavorare con maggiore serenità, liberati dalle continue interruzioni legate alle richieste di notizie per concentrarsi con ancora maggiore attenzione su ciò che conta davvero: l’accoglienza e la cura dei pazienti.