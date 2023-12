Pronto Soccorso a Enna: ancora disagi per l’utenza

PUBBLICITÀ

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Enna si trova nuovamente sotto i riflettori a causa dei gravi disagi denunciati dai cittadini. Le lamentele riguardano ore interminabili di attesa, assistenza carente, scarsità di personale medico e difficoltà da parte del personale sanitario a gestire le richieste.

Il sistema annaspa e mette a dura prova la pazienza dei cittadini, costretti, loro malgrado, a richiedere assistenza e cure.

Secondo le notizie in nostro possesso, la situazione è stata particolarmente critica ed è culminata con l’intervento delle forze dell’ordine durante la sera del giorno dell’Immacolata, quando, come spesso accade, un solo medico di turno si è trovato a gestire un carico di lavoro eccezionalmente elevato.

Infinite ore d’attesa per accedere, per effettuare visite ed esami diagnostici spesso a carico del reparto di Radiologia, anch’esso in difficoltà, mettono in evidenza le criticità del nosocomio ennese, evidenziando la necessità di un’azione immediata per affrontare le carenze di personale medico e garantire un servizio di pronto soccorso efficiente e tempestivo per tutta la comunità.

Come ha dichiarato recentemente il commissario straordinario dell’Asp Francesco Iudica i concorsi di assunzioni di medici al pronto soccorso vanno deserti e la direzione manageriale avrebbe chiesto a molti medici in pensione dall’Asp di tornare in servizio perché il reparto diretto da Renato Valenti è davvero in emergenza per carenza di personale. La direzione ha anche richiesto ai medici di altri reparti di turnare in Pronto Soccorso, ma evidentemente questa non è una soluzione ottimale in quanto si creerebbero dei disagi nei reparti di provenienza.

Ai cittadini comunque poco interessano le cause di tale situazione: la salute non può attendere e deve essere garantita a tutti in maniera efficiente, a partire dal Pronto Soccorso.