Progetto Erasmus+, l’IPS Federico II di Enna a Porto

Dal 20 al 28 maggio l’IPS Federico II di Enna ha partecipato alla mobilità a Porto, in Portogallo, nell’ambito del Progetto Erasmus+ Consorzio USR Sicilia che riunisce 38 scuole siciliane. Il progetto è coordinato dalla dirigente dell’USR, dott.ssa Patrizia Abbate, e dai docenti Daniela Culó e Peter Cuccia, referente per l’IPS Federico II è la prof.ssa Alida Di Martino.

Alla mobilità hanno preso parte le docenti Concetta Maddalena, Giusy Campo e Manuela Parlato, in qualità di job shadowers, con il compito di osservare da vicino il sistema scolastico portoghese, prendendo parte a lezioni, laboratori, varie attività didattiche e visite culturali organizzate dalla scuola ospitante, l’Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto, e sei studenti che sono stati ospitati presso le famiglie degli studenti portoghesi, a loro volta accolti ad Enna nella settimana dal 5 all’11 maggio.

Gli studenti di quarto e quinto anno partecipanti, appartenenti ai settori Alberghiero e Meccanico, sono stati Miriam Buttò, Diana Elena Dediu, Federica Mangione, Antonio Arena, Giuseppe Granata e Matteo La Paglia. All’esperienza ha partecipato anche un gruppo di due docenti e sei studenti dell’IIS “Fratelli Testa” di Nicosia. La delegazione è stata accompagnata dall’ispettore Filippo Ciancio, dirigente dell’Ufficio di ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna e capo dei dirigenti tecnici con funzione ispettiva della Regione.

La mobilità ha avuto l’obiettivo di sperimentare e scambiare buone pratiche sui temi della sostenibilità ambientale, digitalizzazione, inclusione, lotta alla dispersione scolastica e cittadinanza europea. La scuola portoghese porta avanti un lavoro continuo per combattere il fenomeno dell’abbandono scolastico con docenti, educatori e assistenti sociali.

“L’esperienza – comunica l’istituto ennese – si è rivelata interessante e proficua per tutto il personale coinvolto e per gli studenti, che grazie alla full immersion nella vita scolastica e familiare portoghese, hanno potuto apprezzare l’organizzazione del sistema educativo e l’abbraccio accogliente delle famiglie. Un plus è stata sicuramente la vitalità della città di Porto, la seconda per estensione del Portogallo, città vivibile, semplice negli spostamenti e dal centro storico molto affascinante”.

Nell’ambito dello stesso progetto Erasmus + del Consorzio USR Sicilia, la prof.ssa Annarita Di Natale ha avuto l’opportunità, insieme a 7 colleghi di varie scuole siciliane, di seguire un corso di formazione linguistica a Dublino dal 26 al 31 maggio. È stata impegnata in attività didattico- formative di “Courses and teaching assignments”, esperienza arricchente dal punto di vista della crescita umana e professionale.

Il dirigente scolastico, dott.ssa Rosaria Di Prima, ha espresso soddisfazione per il fatto che la scuola prosegua il percorso di internazionalizzazione iniziato diversi anni fa e sia impegnata con i propri docenti e studenti in progetti di scambio interculturale e di formazione continua che assicurano la crescita dell’intera comunità educante.