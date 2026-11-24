Progetto Amorù 2.0, concluso il percorso nel Distretto Socio-Sanitario 21

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Si è concluso il progetto “Rete Territoriale Antiviolenza Amorù 2.0”, avviato il 1° settembre 2025 e promosso da LIFE and LIFE ETS, in qualità di soggetto responsabile, in sinergia con il Comune di Agira, capofila del Distretto Socio-Sanitario 21 e partner pro bono dell’iniziativa.

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Il progetto ha interessato il territorio del Distretto Socio-Sanitario 21, nell’ambito delle aree SNAI che comprendono i Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto, portando a compimento tutte le attività previste.

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L’iniziativa ha consentito di replicare nel territorio ennese il modello di rete antiviolenza nato a Palermo nel 2018, favorendo la creazione di un presidio territoriale stabile e la costituzione formale, il 25 novembre 2025, della Rete Antiviolenza “Amorù” APS.

“Il risultato più significativo dell’intero percorso è aver costruito e radicato un presidio territoriale stabile nel Distretto Socio-Sanitario 21 – dichiara la vicepresidente di LIFE and LIFE ETS Valentina Cicirello – colmando la frammentarietà degli interventi e trasformando una rete di relazioni in un punto di riferimento operativo per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, nel solco del modello di rete avviato a Palermo nel 2018. Questo presidio si fonda su risultati tangibili e pilastri complementari che hanno visto la piena realizzazione di tutte le azioni programmate. Lo sportello antiviolenza rimarrà aperto due volte a settimana su appuntamento, chiamando al numero di cellulare 3500319187, attivo 24 ore su 24, al quale risponde personale qualificato”.

Tra le principali attività realizzate figura l’attivazione dello Sportello Antiviolenza nel Comune di Agira, punto di riferimento per le donne vittime di violenza e per i minori vittime di violenza assistita, in raccordo con i servizi territoriali.

“Lo Sportello Antiviolenza attivato nel Comune di Agira, capofila del DS 21, ha accolto le richieste di donne che si sono approcciate per avere informazioni, segno di un cambiamento di mentalità – ha messo in evidenza la psicologa Giordana Perrica -. Questo è stato uno spazio di prima accoglienza, informazione e messa in sicurezza per le donne vittime di violenza e per i minori vittime di violenza assistita, in raccordo con i servizi territoriali, socio-sanitari, legali e con le forze dell’ordine.”

Un altro risultato del progetto è rappresentato dalla costituzione formale della Rete Antiviolenza “Amorù” APS, avvenuta il 25 novembre 2025 nel territorio del Distretto Socio-Sanitario 21. La nascita dell’associazione ha consentito di dare continuità organizzativa, giuridica e operativa alla missione della rete sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso percorsi educativi e giornate di confronto che hanno coinvolto oltre mille giovani. Tra le iniziative figurano gli incontri all’I.I.S. Medi-Vaccalluzzo di Leonforte e all’Istituto di Istruzione Superiore Fortunato Fedele – Liceo delle Scienze Umane di Agira.

Le attività hanno affrontato temi quali il contrasto agli stereotipi di genere, l’affettività, l’assertività e le diverse forme di violenza, comprese quella online e quella economica.

Il progetto ha previsto anche un percorso di formazione specialistica rivolto agli operatori della rete e dello sportello antiviolenza, finalizzato alla costruzione di un linguaggio operativo condiviso, all’adozione di strumenti comuni e alla definizione di procedure efficaci per la presa in carico e la gestione dei casi.

Sul piano della collaborazione territoriale, sono stati sottoscritti accordi, convenzioni e protocolli operativi con i Comuni del Distretto Socio-Sanitario 21 e con le reti formali e informali del territorio, con l’obiettivo di garantire un coordinamento degli interventi e una risposta condivisa nel contrasto alla violenza di genere.

Non sono mancati, infine, i momenti di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza. Tra questi, gli appuntamenti di novembre 2025, in occasione della “Sagra della Cassatella”, e le iniziative organizzate l’8 marzo 2026 ad Agira, tra cui il flash mob “I Passi che non hanno fatto”.

Il percorso di sensibilizzazione è proseguito con approfondimenti tematici e incontri territoriali fino agli appuntamenti conclusivi di ottobre, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e promuovere una cultura del rispetto e della parità.