Processo contro Acquaenna: il Comitato Senz’Acqua Enna ha chiesto la costituzione di parte civile insieme al Comune

Ieri, presso il Tribunale di Enna, si è tenuta la prima udienza del processo penale a carico di Acquaenna, relativo a reati ambientali e inadempimenti di pubbliche forniture.

Il Comitato Senz’Acqua Enna, pur avendo appreso con ritardo dell’avvio del procedimento, ha chiesto la costituzione di parte civile insieme al Comune di Enna. Presente anche Assoconsumatori Enna nella persona del Sig. Giuseppe Bruno.

«Ad oggi – comunica il Comitato Senz’Acqua Enna – nessun altro Comune del territorio, né il Libero Consorzio della Provincia di Enna né l’ATI, hanno fatto richiesta analoga».

Il giudice deciderà sull’ammissione delle parti civili nella prossima udienza, fissata per il 3 dicembre 2025.

«Abbiamo ritenuto indispensabile essere presenti – spiega il Comitato – perché la tutela dell’ambiente e dei diritti dei cittadini non può essere trascurata. La nostra partecipazione testimonia l’impegno costante nel vigilare e chiedere responsabilità per i disservizi e i danni al territorio. Il Comitato seguirà con la massima attenzione l’intero iter processuale, ribadendo l’importanza di garantire legalità, trasparenza e rispetto dei diritti della collettività».