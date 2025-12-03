Processo Acquaenna: escluso il Comitato Senzacquaenna come parte civile

PUBBLICITÀ

Nel corso dell’udienza tenutasi oggi presso il Tribunale di Enna nei confronti di Acquaenna, il Giudice ha ammesso come parte civile esclusivamente il Comune di Enna, che aveva presentato la propria costituzione già in sede di udienza preliminare, unica data utile per farlo. È stato invece escluso il Comitato Senzacquaenna.

Una volta venuto a conoscenza del procedimento – quando i termini erano già decorsi – il Comitato aveva comunque depositato un’istanza nell’udienza di settembre, chiedendo la rimessione in termini. Il Giudice, dopo aver riservato la decisione, ha sciolto oggi la riserva, rigettando la richiesta.

Nonostante ciò, il Comitato non intende arrendersi e comunica che “proseguirà con determinazione il proprio percorso giudiziario a tutela dei cittadini e del diritto all’acqua”.

“Permane tuttavia – spiega il Comitato – un forte e legittimo rammarico nel constatare: la mancata comparizione del Libero Consorzio della Provincia di Enna, regolarmente citato ma mai presente sin dalla prima udienza; la totale assenza di tutti i Comuni, ad eccezione di Troina, che si è attivato soltanto oggi, pur sapendo che l’udienza preliminare era l’unica data utile per costituirsi parte civile; l’assenza di chi avrebbe dovuto, in questi anni, rappresentare e difendere gli interessi delle comunità locali”.

Il Comitato Senzacquaenna conferma comunque il proprio impegno: “Continuerà a vigilare, denunciare e perseguire ogni strada utile per garantire verità, giustizia e tutela dell’interesse pubblico, affinché nessuno possa più voltarsi dall’altra parte di fronte a questioni che riguardano la salute e i diritti fondamentali della collettività.”