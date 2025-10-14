Pro Loco Enna: nuovo direttivo e grande entusiasmo per il futuro dell’associazione

PUBBLICITÀ

Un fine settimana intenso per la Pro Loco di Enna, che ha vissuto momenti importanti per il rinnovamento delle cariche istituzionali realizzato con spirito di comunitario e in allegria.

PUBBLICITÀ

Lo scorso giovedì, infatti, presso il nuovo circolo riservato ai soci, si è svolta l’assemblea per l’elezione dei componenti del direttivo che guiderà l’associazione nel quadriennio 2025-2029.

PUBBLICITÀ

La crescita esponenziale del numero dei tesserati ha reso necessario un ampliamento della governance: il Consiglio di Amministrazione passa da cinque a sette membri, un segnale evidente della vitalità dell’associazione.

Il venerdì è stata la volta della convivialità: i soci si sono ritrovati in un ristorante locale per una serata all’insegna della leggerezza e dell’allegria.

Un gruppo musicale ha trascinato i presenti sulla pista da ballo, creando quell’atmosfera di spensieratezza e serenità che caratterizza, da sempre, lo spirito dell’associazione.

L’occasione è stata propizia anche per presentare i nuovi componenti del direttivo, a tutti i soci presenti, in un clima festoso e amichevole.

Domenica si è chiuso il cerchio con la prima riunione ufficiale del nuovo direttivo, durante la quale sono state votate le cariche interne.

Gioia Pugliese è stata riconfermata presidente all’unanimità, mentre Maria Giliberto è stata eletta vice presidente. Completano la squadra Silvia Fazzi come tesoriera, Maria Savoca nel ruolo di segretaria, e i consiglieri Antonio Bellina, Fabio Sanfilippo e Pietro Prestifilippo.

Il nuovo direttivo ha immediatamente avviato una programmazione dettagliata delle attività per i prossimi mesi, con un occhio di riguardo al periodo natalizio ormai alle porte.

La Pro Loco di Enna, negli ultimi anni, è stata protagonista di numerose iniziative: viaggi organizzati in collaborazione con le Pro Loco di altre città, cene-evento con comici e cantanti di fama nazionale, l’apertura di un punto informativo nel chiosco sotto il Castello, eventi ludici e culturali che hanno richiamato visitatori da tutta la Sicilia. Ad aprile inaugurato un circolo dedicato esclusivamente ai soci, uno spazio dive ci si incontra con regolarità per momenti di socializzazione e convivialità

Oggi la Pro Loco di Enna vanta quasi 250 soci, uniti dall’amore per la propria città.

Dopo tredici anni di attività, senza avvertire la minima stanchezza, l’associazione si dice pronta ad accogliere nuove sfide e nuovi stimoli, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere il senso di comunità.

Fabio Marino