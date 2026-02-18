Pro Loco Enna, 380 tessere per il 2026: “Un grande traguardo per la nostra associazione”

PUBBLICITÀ

La Pro Loco di Enna annuncia il raggiungimento di un importante risultato nel tesseramento per il 2026. In una nota, l’associazione comunica di aver chiuso la campagna con 380 tessere Pro Loco Unpli.

“La Pro Loco di Enna vuole condividere un grande traguardo raggiunto – comunica la presidente Gioia Pugliese – abbiamo chiuso il tesseramento per il 2026 con 380 tessere Pro Loco Unpli, ringraziamo tutti gli amici che hanno voluto manifestare la loro vicinanza tesserandosi con noi, i tanti che non sono riusciti a venire in tempo, ma che hanno prenotato la loro adesione alla nostra associazione”.

Nel comunicato l’associazione ricorda il proprio impegno nel settore della promozione turistica cittadina sin dalla fondazione, con l’organizzazione di eventi e l’accoglienza dei visitatori. La Pro Loco sottolinea inoltre di aver sostenuto direttamente alcune attività, come l’affitto di un chiosco per creare un ulteriore info point al Castello e la gestione del punto informativo all’interno dello stesso.

“La Pro Loco Enna – prosegue Pugliese – si impegna come associazione di promozione turistica ormai dalla sua fondazione, organizzando eventi in città, ricevendo i turisti, addirittura pagando anche l’affitto del chiosco per creare un altro info point al castello e gestendo il punto informativo all’interno del castello, veniamo proprio da un periodo natalizio che ci ha visto promotori ed organizzatori di molti eventi aperti a tutta la cittadinanza, organizzati senza alcun contributo comunale”.

La nota evidenzia anche il recente inserimento dell’associazione nel Registro unico del Terzo settore, che ha portato al riconoscimento come associazione di promozione sociale (APS) e all’ampliamento delle attività rivolte agli associati: “Con l’inserimento nel registro unico del terzo settore siamo diventati anche una associazione di promozione sociale (APS), abbiamo quindi il dovere e il piacere di organizzare tante attività, serate a tema, gite, incontri culturali, cene tornei e tanti altro per i nostri associati, avvalendoci, di volta in volta, dei professionisti del settore per i dovuti adempimenti.”