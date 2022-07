Primarie campo progressista: gli appuntamenti con Claudio Fava in provincia di Enna

Domani, martedì 12 luglio, sarà presente in provincia di Enna l’on. Claudio Fava, candidato alla carica di presidente della Regione Siciliana alle primarie del campo progressista. Tre gli appuntamenti: il primo alle ore 15 a Piazza Armerina al Caffè Amorelli, in Piazza Siniscalschi; a seguire ad Enna presso l’Enjoy Bar alle ore 17; quindi a concludere ad Agira in Piazza Garibaldi alle ore 19. Gli incontri saranno aperti a tutti e saranno un momento di confronto per discutere e confrontarsi sulla Sicilia, sulle prossime elezioni e sulle idee e proposte del campo progressista, formato da PD, M5S, Articolo Uno, Verdi, PSI e Cento Passi.

Le primarie si svolgeranno il prossimo 23 luglio. Le votazioni saranno aperte a tutti coloro che si riconoscono nel campo progressista, purché abbiano compiuto 16 anni, e si svolgeranno in modalità mista: prima sarà necessario registrarsi presso la piattaforma www.presidenziali22.it entro le ore 23,59 di giorno 21 luglio, successivamente sarà possibile votare il 23 luglio dalle ore 8 alle ore 22, o online con SkyVote o, se indicato in sede di registrazione, presso i 32 punti fisici elencati nel sito delle primarie.