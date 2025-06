Prima gara internazionale per Francesco Greca

PUBBLICITÀ

Dal 12 al 15 giugno 2025, gli occhi degli appassionati di motori saranno puntati sul Circuito Internazionale di Napoli, a Sarno, dove si disputerà la terza prova del Campionato Italiano di Karting ACI Sport. Tra i piccoli grandi protagonisti ci sarà anche Francesco Greca, 8 anni, giovane promessa del karting ennese.

Per Francesco sarà un momento cruciale: la sua prima esperienza su un circuito tra i più importanti e selettivi del panorama internazionale. La pista di Sarno, nota per la sua velocità e le sue difficoltà tecniche, ospiterà centinaia di piloti provenienti da ogni parte del mondo, pronti a sfidarsi in una tappa fondamentale del campionato.

Guidato dal team Castorina Racing Kart, Francesco si è preparato con determinazione e dedizione, affrontando ogni allenamento con lo spirito giusto, consapevole che ogni giro può fare la differenza. A questa età, il karting non è solo competizione, ma anche scuola di vita: insegna il rispetto delle regole, il valore del lavoro di squadra e l’importanza di non mollare mai.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, canale 228 ACI Sport, domenica 15 giugno alle ore 13:30. Inoltre, sarà possibile seguirla in streaming sulla pagina Facebook ufficiale campionatoitalianoacikarting, per vivere da vicino tutte le emozioni della finale.

Dietro il casco c’è un bambino che sogna, spinto dall’amore per i motori e da una famiglia che lo sostiene con entusiasmo. Ma c’è anche un messaggio più ampio: quello di un’intera generazione di giovani piloti che crescono con disciplina e passione.

A Francesco, giovanissimo talento, va un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. Che possa essere l’inizio di una lunga serie di successi.