Preti pedofili: l’Osservatorio della Rete L’Abuso deposita informativa alla Procura Generale della Repubblica

Come preannunciato durante la presentazione del 1° report dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero italiani, l’Osservatorio della Rete L’Abuso ha depositato un fascicolo alle istituzioni competenti. Interessati, dunque, oltre la Procura Generale della Repubblica, il Comando Generale del Corpo dei Carabinieri, l’Organizzazione centrale e territoriale della Polizia di Stato presso il Ministero dell’Interno – Reparti di Polizia Giudiziaria e il Reparto per i Crimini violenti della Polizia di Stato, presso il Ministero dell’Interno, che nella mattina di ieri hanno ricevuto il fascicolo.

L’informativa, come già annunciato, ha lo scopo, in assenza di un dato istituzionale e della volontà politica, di fornire le notizie di reato omesse dalla Chiesa e dagli sportelli diocesani e di stimolare l’intervento della giustizia per fare luce sul quel “demonio di un ambiente malsano e omertoso” come spesso lo stesso Papa Francesco dichiara, sulle migliaia di casi che anche nel nostro paese rendono e hanno reso vittime innocenti fanciulli.

L’iniziativa promossa in Italia dalla Rete L’Abuso è in linea con il progetto europeo promosso da Justice Initiative ed in visione del sinodo del prossimo ottobre, con l’iniziativa promossa da ECA Global, che vedrà nuovamente in Vaticano i sopravvissuti provenienti da tutto il mondo.