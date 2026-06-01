Prestito d’Onore, Tallarita: “Una bellissima opportunità per gli studenti siciliani”

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Una svolta concreta e attesa per il diritto allo studio e il supporto dei giovani siciliani. A partire dalle ore 12.00 del prossimo 4 giugno, e fino all’8 settembre 2026, sarà ufficialmente possibile presentare la richiesta per l’accesso al Prestito d’Onore. La misura, introdotta ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 18 Novembre 2024, punta a fornire un sostegno economico fondamentale per incentivare l’iscrizione e la proficua frequenza degli atenei dell’isola.

L’iniziativa prevede l’erogazione di un finanziamento a tasso agevolato fino a un massimo di 10.000,00 euro per ciascuno studente, erogato in un’unica soluzione direttamente sul conto corrente del beneficiario e senza la necessità di garanzie patrimoniali o personali da parte di terzi. Il prestito ha una durata decennale con un periodo di preammortamento (durante il quale non si restituisce il capitale) fino a un massimo di 5 anni, parametrato alla durata legale del corso di studi.

Sull’importanza di questo provvedimento è intervenuto con una nota ufficiale Giuseppe Tallarita, ennese membro del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Enna: “Il Prestito d’Onore è un’iniziativa straordinaria, una bellissima opportunità che permetterà finalmente a tantissimi studenti siciliani di usufruire di un compenso e di un sostegno economico concreto per il proprio percorso universitario e per la propria formazione sociale all’interno del contesto accademico. Sapere che i nostri giovani, specialmente quelli provenienti dalla nostra realtà di Enna, potranno accedere a risorse fino a 10.000 euro senza bisogno di firme di garanzia o fideiussioni da parte dei genitori, rappresenta un passo in avanti epocale per l’equità sociale. Permettere a un ragazzo di formarsi senza il peso dell’incertezza economica significa arricchire l’intero tessuto del nostro territorio.”

Il bando, gestito operativamente da Irfis Sicilia Spa, stabilisce i seguenti criteri di ammissibilità per gli studenti: iscrizione presso istituti universitari o istituti superiori di grado universitario con sede nella Regione Siciliana, sia al primo anno che agli anni successivi; reddito con indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro, indipendentemente dallo stato o dalla regione di provenienza; per gli anni successivi al primo, è necessario aver conseguito almeno il 50% dei CFU previsti per ciascun anno accademico.

I beneficiari saranno individuati tramite una graduatoria formulata in ordine crescente di ISEE e, a parità di valore, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica a partire dalle ore 12.00 del 4 giugno 2026 attraverso la piattaforma IRFIS all’indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it.