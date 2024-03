Presidio agricoltori a Dittaino: domenica assemblea a partire dalle 10

PUBBLICITÀ

Gli agricoltori e allevatori ennesi in presidio a Dittaino hanno programmato un’assemblea per domani, domenica 10 marzo, a partire dalle ore 10 per fare il punto sull’andamento della protesta, in preparazione alla manifestazione di Palermo in programma il prossimo 20 marzo.

PUBBLICITÀ

Prevista la partecipazione di diversi altri presidi siciliani, sono state invitate anche le amministrazioni comunali dell’Ennese. Al termine, è stato organizzato un pranzo con prodotti locali.

Gli agricoltori e allevatori ennesi, in presidio da oltre un mese, proseguono quindi la loro protesta e vogliono sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche e criticità del comparto.