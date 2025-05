Presidenti delle ex province siciliane a Roma per l’assemblea nazionale dell’UPI

PUBBLICITÀ

Missione romana per il neo presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna Piero Capizzi che assieme ai colleghi dei Liberi Consorzi Comunali di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani ha partecipato oggi all’Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Province, organizzata dall’UPI che si è tenuta presso la Sala Convegni dell’Hotel Forum di Roma.

Si tratta della prima volta, dopo 13 anni, che i Presidenti siciliani ritornano a partecipare ad un evento nazionale dell’UPI, un momento fondamentale per riallacciare i legami con l’Associazione, che rappresenta gli enti intermedi nelle loro relazioni istituzionali a livello nazionale.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente nazionale dell’UPI, Pasquale Gandolfi, che non ha mancato di sottolineare il ruolo delle Province e dei Liberi consorzi comunali focalizzando l’attenzione e il dibattito sulla necessità di garantire risorse finanziarie e professionali per offrire servizi efficienti ai cittadini. Gandolfi ha ribadito l’impegno dell’UPI a tutelare gli interessi degli enti intermedi e a promuovere un confronto costante con il Governo centrale.

Dai Presidenti siciliani è emersa la proposta di costituire un coordinamento regionale permanente per affrontare in maniera unitaria e sistemica le principali problematiche che riguardano i territori. Il tavolo si affiancherà al confronto già avviato con l’UPI e collaborerà con ANCI Sicilia, i cui vertici hanno già invitato i Presidenti siciliani a un incontro previsto per martedì prossimo.

“Occorre fare sistema – ha dichiarato Capizzi- ed affrontare in maniera organica quelle che sono le criticità di questi enti, rimasti troppo a lungo senza una guida politica per ridare slancio e dignità istituzionale alle ex Province siciliane che escono da un lungo periodo di commissariamento e di gravi difficoltà economiche. La volontà unanime dei Presidenti siciliani di tracciare un percorso comune è un’ottima partenza per dare risposte ai territori”.