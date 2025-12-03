Presentazione del progetto “Ovverosia? Nicosia!” per la valorizzazione del territorio

Sarà presentato lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 19, presso la Sala Consiliare del Comune di Nicosia in Piazza Garibaldi, il progetto di promozione e valorizzazione territoriale “Ovverosia? Nicosia!”, iniziativa dedicata allo sviluppo del comprensorio nicosiano-ennese.

L’incontro vedrà come relatore Eugenio Santoro, dell’Agenzia Internazionale di Comunicazione & Marketing Best Diffusion di Bologna, che illustrerà alcune ipotesi di lavoro legate alla promozione turistica del territorio, all’occupazione e al contrasto allo spopolamento delle aree interne, oltre a possibili strategie per la valorizzazione delle risorse locali attraverso una visione integrata e di ampio respiro.

Durante l’evento saranno affrontati diversi temi, tra cui le prospettive di sviluppo turistico per l’area del centro Sicilia, il ruolo della comunicazione digitale e dei social network nella promozione territoriale, le diverse forme di turismo culturale, naturalistico ed enogastronomico, nonché la possibilità di creare reti di collaborazione con giornalisti e operatori del settore, anche in ambito internazionale.

In programma anche riflessioni sulla realizzazione di modelli di accoglienza diffusa, sull’organizzazione di attività esperienziali come corsi di cucina e percorsi naturalistici, e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale locale. È inoltre previsto un momento di confronto con il pubblico, durante il quale saranno raccolte proposte e idee da parte dei partecipanti.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.

