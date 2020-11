Presentato emendamento per superbonus 110 fino al 2023

“Con un emendamento della maggioranza si propone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell’ecobonus e il sisma bonus al 110%. L’emendamento, che conferma le iniziative che da sempre contraddistinguono il Movimento 5 Stelle, è un segnale concreto verso imprese, artigiani e cittadini nella chiara direzione di una economia ambientalmente sostenibile che è l’unica via d’uscita della nostra società nell’era post Covid. I bonus in edilizia si sono dimostrati un vero salvagente per la crisi nel settore iniziata nel 2008 e quando il Superbonus è partito, molti cantieri sono stati aperti. Purtroppo, a causa del Covid, la nostra economia sta subendo nuovi rallentamenti, è pertanto doveroso pensare al prolungamento di una norma che ha portato innumerevoli benefici. L’ultimo step, adesso, resta l’approvazione in Parlamento per la quale, io per primo, mi adopererò”.

Così il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo.