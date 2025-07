Presentate le nuove funzionalità dell’app “a Enna”

PUBBLICITÀ

Si è tenuta lo scorso 4 luglio, presso la Galleria Civica di Enna, la presentazione delle implementazioni dell’app dedicata al territorio ennese, denominata “a Enna” che ha già superato i 4000 download. Presenti all’evento l’assessore del Comune di Enna Giuseppe La Porta, il rappresentante dell’associazione “Galaria” Rodica Manna e della società “Ermes” Tommaso Careri, partner fondamentali nella gestione e nello sviluppo dello strumento, nonché la partecipazione della società tecnologica che cura la piattaforma.

“L’app – hanno spiegato i partner del progetto – si conferma uno strumento prezioso, pensato per raccontare il territorio in modo moderno e accessibile, con contenuti in continuo aggiornamento, mappe interattive, eventi, itinerari, punti di interesse, attività commerciali e opportunità per cittadini e turisti. Ma è soprattutto un ponte tra tradizione e innovazione, tra il passato e il futuro che vogliamo costruire insieme”.

“È un progetto che guarda lontano, ma che ha radici profonde – ha dichiarato l’assessore La Porta – riuscire a coniugare tecnologia e identità locale è una sfida che oggi possiamo dire di aver raccolto con entusiasmo e concretezza”.

L’incontro ha posto l’accento su quanto un’app, se ben progettata e condivisa, possa diventare un vero motore di promozione territoriale e un alleato per tutte le realtà produttive, culturali e sociali del territorio. Un’opportunità per fare rete, per valorizzare ogni angolo del nostro patrimonio materiale e immateriale.

“L’energia che si è respirata durante l’incontro lascia ben sperare – concludono i partner del progetto -. Il traguardo dei 4000 utenti non è un punto d’arrivo, ma solo l’inizio di un cammino condiviso. Un cammino digitale, sì, ma profondamente radicato nella bellezza concreta e autentica di Enna”.