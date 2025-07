Presentata la nuova stagione dell’Enna Calcio

PUBBLICITÀ

Si è tenuta nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva dell’Enna Calcio, la decima sotto la guida dell’attuale dirigenza. Per la prima volta, la squadra gialloverde disputerà due campionati consecutivi in Serie D.

L’avvio di stagione è attualmente al centro di alcune discussioni e polemiche in merito al contributo che il Comune ha destinato alla società.

Il presidente Luigi Stompo ha raccontato i momenti di incertezza vissuti nelle scorse settimane: “Quando gli impegni di lavoro ci hanno fatto capire che non potevamo più dare lo stesso impulso e lo stesso impegno, la risposta della città è stata veramente forte, a partire dall’amministrazione e dalle forze imprenditoriali, che ci hanno messo di fronte a un senso di responsabilità. Avevo un po’ staccato la spina, abbiamo riflettuto e abbiamo visto che la città ci è vicina. ‘L’appoggio ve lo diamo, ma dovete rimanere’, così ci hanno detto. Ci siamo nuovamente tirati su le maniche per impostare una nuova stagione storica, perché per la prima volta faremo per due anni consecutivi la quarta serie. Servirà una nuova riorganizzazione. Dobbiamo fare tutti i passaggi necessari affinché l’Enna rimanga a questo livello. Se Enna fa squadra, riesce a ottenere risultati importanti”.

L’assessore comunale allo Sport, Rosalinda Campanile, ha dichiarato: “Ci siamo sorpresi noi stessi della risposta della città. È stato fatto un po’ di terrorismo, ma l’amministrazione lo sport lo sostiene fortemente, e lo fa con tutte le realtà. Il calcio è il calcio, la Serie D è la Serie D. È un simbolo identitario della città. In politica poi si fanno scelte: noi siamo convinti di aver interpretato il sentimento popolare diffuso. L’obiettivo è riempire lo stadio ogni domenica, coinvolgere la città e le famiglie, oltre alla divulgazione dello sport nelle scuole”.

Il direttore generale, Fabio Montesano, ha così proseguito: “Voglio ringraziare l’assessore Campanile perché ama lo sport e vive il suo assessorato con passione. Le affidiamo qualsiasi problema. Questa è stata per noi una grande spalla, coinvolgendo le attività produttive, l’amministrazione, il consiglio comunale”.

Montesano ha voluto sottolineare che Enna ha fatto squadra.

“Non solo il contributo economico – ha detto – ma più importante è il messaggio: quando si fa squadra, qui si vince. È l’orgoglio ennese che esce fuori. L’obiettivo è fare il record di abbonamenti e che qualcuno dei nostri ragazzi ennesi delle giovanili possa esordire in Serie D. Ci arriveremo col tempo”.

L’area sportiva e tecnica sarà seguita dalla PLM Management: tra i presenti alla conferenza stampa infatti Domenico Panico, responsabile Lega Pro C/D.