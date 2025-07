Presentata a Catania la relazione sulle zoomafie

PUBBLICITÀ

Ieri mattina, presso la Prefettura di Catania, si è tenuta la presentazione della relazione “Le zoomafie e le corse clandestine di cavalli: analisi, contrasto e proposte di intervento per la tutela del benessere animale e della legalità”.

Nel corso dell’incontro, è intervenuta l’onorevole ennese Eliana Longi, in qualità di relatrice di maggioranza, che ha dichiarato: “È stato per me motivo di orgoglio poter illustrare questo importante filone d’inchiesta, promosso dal gruppo di Fratelli d’Italia e a me particolarmente caro, assieme al presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta, on. Jacopo Morrone, e al senatore Rando. Abbiamo presentato i risultati di quasi due anni di lavoro intenso, durante i quali sono stati raccolti dati significativi, testimonianze, relazioni delle forze dell’ordine e approfondimenti di esperti del settore. L’obiettivo principale è stato, sin dall’inizio, quello di fornire uno strumento concreto e operativo alle istituzioni e agli attori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto di questi fenomeni criminali”.

Nel documento vengono delineati con precisione i meccanismi attraverso i quali le organizzazioni mafiose traggono profitto dalle corse clandestine di cavalli, spesso accompagnate da episodi di violenza, maltrattamento estremo degli animali, scommesse illegali e collusioni con circuiti deviati.

La relazione non si limita però a descrivere il fenomeno, ma propone una serie di misure concrete: dal potenziamento dei controlli veterinari e sul territorio, alla creazione di banche dati condivise tra forze dell’ordine e autorità sanitarie, fino all’introduzione di nuove fattispecie di reato e a un inasprimento delle pene per chi maltratta o sfrutta gli animali a scopo illecito.

“Rafforzare la rete tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini – ha sottolineato ancora Longi – è una delle priorità individuate per spezzare il legame perverso tra mafia e sfruttamento animale. Solo attraverso una sinergia operativa e culturale possiamo restituire dignità agli animali vittime di abuso e colpire duramente chi lucra sulla sofferenza. La lotta alla zoomafia è una battaglia di civiltà che dobbiamo combattere con determinazione, trasparenza e responsabilità”.

La presentazione della relazione ha rappresentato un momento di confronto significativo, al quale hanno partecipato anche rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni animaliste, magistrati e amministratori locali. Si è ribadito come la tutela degli animali non sia solo una questione etica, ma anche un tassello fondamentale nella difesa della legalità e del bene comune.