Premio Sikelós 2025: premiata la pittrice ennese Ornella Gullotta

Si è svolta questa mattina, nella Sala consiliare del Comune di Catania, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Sikelós, riconoscimento attribuito ogni anno alle eccellenze siciliane attive nei settori artistico, scientifico, imprenditoriale e sportivo. Per l’edizione 2025 del premio, promosso dall’associazione culturale Sikelós, sono state candidate nove eccellenze, una per ciascuna provincia dell’isola.

Per la provincia di Enna il riconoscimento è stato assegnato alla dott.ssa Ornella Gullotta, alla presenza degli assessori del Comune di Enna Mirko Milano e Giuseppe La Porta, e del rappresentante provinciale dell’associazione Rosario Patti.

Di seguito la motivazione ufficiale del premio: “Artista ennese, pittrice che con la sua creatività dona forma e colore ai paesaggi siciliani. Le opere pittoriche realizzate con tecniche diverse quali smalti, acrilici, oli, tecniche multimateriche fondono l’energia del vulcano con l’oro del grano dei paesaggi dell’entroterra siculo, ora con le infinite varietà di blu delle marine. Per la capacità dell’artista di valorizzare la sicilianità nelle trasparenze e nella matericità delle sue creazioni. Per aver coniugato pittura e letteratura in collezioni artistiche che hanno percorso l’excursus letterario da ‘La chanson de Roland’ e le sue contaminazioni con la tradizione dell’opera dei pupi in esposizioni in sedi di prestigio, fino alla rappresentazione del fiabesco siciliano. Per aver valorizzato le opere letterarie di Nino Savarese, scrittore ennese di fama nazionale, e aver contribuito alla trasposizione figurativa dei suoi scritti”.