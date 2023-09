Premio Nazionale Città di Leonforte: domenica la cerimonia di premiazione per la sezione teatro

PUBBLICITÀ

Giuria tecnica già al lavoro per assegnare, in vista della cerimonia di domani, domenica 10 settembre, alle 21 nel Piano dell’Immacolata, i riconoscimenti della sezione teatro del “Premio nazionale Città di Leonforte”. A condurre la serata finale l’attrice ennese Lorenza Denaro con ospite l’attrice e performer Giovanna D’Angi che coinvolgerà il pubblico con la sua musica.

Selezionate su 51 partecipanti al bando, dalla giuria composta da Walter Amorelli (presidente) organizzatore ed impresario, assieme ad Andrea Trovato attore e regista, Carmela Buffa Calleo attrice e vocal coach, Lavinia D’Agostino giornalista e critico teatrale, Pietro Ristagno regista ed autore, Sabrina La Ferrara assessore del Comune di Leonforte, le tre compagnie finaliste, l’Associazione culturale Maga Emastema di Catania, la compagnia teatrale Cercamond di Napoli e “Le partenze intelligenti” di Roma sono in gara per le categorie: miglior spettacolo, gradimento del pubblico, migliore regia, migliore attrice, migliore attore, miglior non protagonista e miglior allestimento.

La formula della quarantesima edizione del premio prevede che il pubblico voti lo spettacolo di miglior gradimento oltre alla giuria tecnica.

Nel corso della serata finale, due giovani atleti leonfortesi nazionali ai Campionati Europei Junior di Taekwondo 2023 riceveranno un riconoscimento dall’amministrazione comunale Livolsi: si tratta di Angelo e Anthea Mangione, quest’ultima medaglia di bronzo.

Saranno presenti anche i partecipanti al workshop condotto a fine agosto da Andrea Trovato che riceveranno gli attestati di partecipazione.

L’allestimento scenico svelerà un’opera d’arte monumentale realizzata dall’artista Alfonso Baia che abbellirà il prospetto del Palazzo Branciforti.

Tutti gli eventi della sezione teatrale del Premio Città di Leonforte su scelta dell’amministrazione comunale si sono svolti nelle vie del centro storico, caratterizzato dal giallo della pietra arenaria, per dare al pubblico la possibilità di conoscere la storia della cittadina dei Branciforti facendone rivivere i luoghi dalla rotonda Piazza Margherita al Palazzo dei Principi Branciforti, dal Piano dell’Immacolata antistante la Cappella privata del Principe, agli slarghi e le viuzze del centro storico, che attraverso via sott’arco svelano l’antica piazza del mercato antistante la fontana monumentale della Granfonte.