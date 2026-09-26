Premio IN/ARCHITETTURA al Castello di Lombardia, Colianni: «Un riconoscimento che valorizza Enna»

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«Su 96 progetti selezionati in Sicilia, il progetto di riqualificazione di Viale Nino Savarese e Piazza delle Rimembranze, nell’area del Castello di Lombardia, ha ottenuto il Premio IN/ARCHITETTURA 2026 Sicilia. Un riconoscimento per il quale esprimo grande soddisfazione e che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la città». Lo dichiara l’assessore regionale Francesco Colianni, commentando il premio assegnato all’intervento di riqualificazione degli spazi circostanti il Castello di Lombardia ad Enna.

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«Da vicesindaco e assessore ai Beni culturali – prosegue Colianni – ho voluto avviare la progettazione e sostenere il percorso che ha portato alla realizzazione di quest’opera, nella convinzione che il Castello di Lombardia dovesse tornare a essere il cuore culturale, storico e turistico della nostra città. Ringrazio Andrea Caporali e lo studio Omphalos, Roberta Andaloro e Adriano Furma per il lavoro svolto e per il prestigioso riconoscimento ottenuto, che premia un intervento rispettoso del monumento e capace di restituire qualità, fruibilità e bellezza a uno spazio centrale per Enna. Questo premio valorizza una stagione di investimenti sui beni culturali senza precedenti: dal Museo del Mito alle aree archeologiche sottostanti, dagli interventi sulle murature interne alla nuova pavimentazione esterna e alla riqualificazione degli spazi di accesso al Castello. Mi auguro che l’attuale amministrazione comunale prosegua con decisione questo lavoro. Nel Piano triennale delle opere pubbliche sono già previsti altri due progetti esecutivi per il Castello di Lombardia: occorre trasformarli in nuovi cantieri, reperire le risorse necessarie e garantire una manutenzione costante del sito».

«Il Castello di Lombardia è il più importante bene culturale di Enna: tutelarlo, valorizzarlo e mantenerlo efficiente significa investire nell’identità, nel turismo e nel futuro della città» conclude Colianni.