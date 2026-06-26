Premio “Gino De Agrò – Città di Troina”, ufficializzati i premiati della VII edizione

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Entra nel vivo la VIIª edizione del Premio Internazionale di Arti Visive, Cultura e Solidarietà “Gino De Agrò – Città di Troina”.

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Il Comitato scientifico della manifestazione ha ufficializzato l’elenco dei premiati del 2026: una variegata rosa di personalità di prestigio che, con il proprio talento, ha contribuito concretamente alla crescita civile, morale e scientifica della società.

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La cerimonia di consegna si terrà sabato 4 luglio, alle ore 18:00, nella suggestiva e storica cornice del cortile del Mactro (Museo d’arte contemporanea), recentemente riaperto nell’ex convento del Carmine.

Ecco i nomi e i profili dei premiati dell’edizione 2026, suddivisi per sezioni.

Sezione Spiritualità – padre Piergiovanni Sanfilippo: frate cappuccino e sacerdote, dal 1980 risiede nel convento di Troina dove, da oltre quarant’anni, accoglie e condivide la propria vita con gli ultimi e i dimenticati della società nella Casa d’accoglienza da lui stesso fondata.

Sezione Solidarietà – dott.ssa Tiziana Roggio: chirurgo plastico di origine siciliana attivo al St. George’s Hospital di Londra. Già Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, si è distinta per l’attività medica volontaria a Gaza nell’ospedale Nasser con l’ONG Ideals.

Sezione Medicina e Scienza – dott.ssa Giusy Scandurra: direttrice dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Cannizzaro di Catania e docente alla Kore di Enna. Accanto alla ricerca sui tumori femminili, promuove l’umanizzazione oncologica attraverso progetti di supporto e testi di narrativa per bambini.

Sezione Letteratura – Costanza Di Quattro: scrittrice, drammaturga e giornalista ragusana. Direttrice del Teatro Donnafugata, collabora con la Rai e con prestigiose testate, offrendo nei suoi romanzi una dimensione colta e raffinata della Sicilia.

Sezione Giovane Artista Emergente – Emanuele Montanucci: pittore, scenografo e scrittore catanese residente a Copenaghen. Le sue opere, esposte in numerose mostre collettive e personali, indagano la condizione umana, cercando la dimensione intima e psicologica dell’essere.

Sezione Artista di Chiara Fama (Pittura) – Giovanni Tommasi Ferroni: pittore figurativo romano e docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Conosciuto a livello internazionale, unisce il virtuosismo della pittura seicentesca a una sferzante ironia in cui il mito classico diventa strumento per la messa in scena di grottesche parodie della civiltà contemporanea.

Sezione Artista di Chiara Fama (Scultura) – Mizokami Kazumasa: artista e designer giapponese, pioniere nell’integrazione tra forme plastiche tradizionali, design e tecnologia digitale 3D. Le sue installazioni geometriche interattive sono esposte nei più importanti musei del mondo.

Sezione Riconoscimento alla Carriera – Edi Brancolini: protagonista della Nuova Figurazione europea con oltre sessant’anni di attività artistica. I suoi dipinti sono caratterizzati da un’ambientazione socio-esistenziale che talvolta sconfina nell’allucinazione onirica. Il suo ultimo e importante progetto pittorico, L’Umana catarsi, sarà esposto proprio al Mactro per l’intero mese di luglio.

L’evento, che sarà condotto dal giornalista Antonello Zitelli, vedrà alternare le premiazioni a intermezzi e spettacoli musicali, confermandosi come un faro culturale capace di trasformare la conoscenza in gesti di concretezza, solidarietà e pace.