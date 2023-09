Premio Città di Leonforte: in scena “De(ath)livery”

PUBBLICITÀ

Una black commedy, i cui protagonisti forse sono meno diversi da noi di quanto siamo pronti ad ammettere, è la seconda proposta in concorso per il premio nazionale “Città di Leonforte” sezione teatro. Va in scena mercoledì alle 21 in piazzale dell’Immacolata con la compagnia teatrale Cercamond di Napoli impegnata in “De(ath)livery” con Andrea Cioffi, Sara Guardascione, Luigi Leone e Vincenzo Castelleone.

A chiudere la sfida in attesa della cerimonia premiazione del 10 settembre, la compagnia teatrale “Le partenze intelligenti” con “La notte dell’ultima sigaretta (Colloquio notturno con un uomo disprezzato)” sul palco di piazzale dell’Immacolata il 9 settembre alle 21 (ingresso con biglietto popolare).

De(ath)livery si snoda in un appartamento che è un mash-up tra lo stile sit-com americano e le case studenti di tutta Italia, in cui convivono tre coinquilini trentenni (una coppia di lavoratori precari e uno specializzando in malattie infettive) e dove è accaduto un “piccolo incidente”.

Un rider ha portato la consegna sbagliata e, per una disgraziata concomitanza di cause, non ha mai lasciato l’abitazione. Giace riverso al suolo, la testa fracassata dal souvenir di un viaggio in Egitto del padrone di casa. E pensare che era il suo primo giorno di lavoro presso la celebre azienda di food delivery Trust it.

In una serie di rewind, flashback e moviole, il nostro narratore-rider-nonpiùvivo illustrerà come si sono svolti i fatti di quella giornata: ci racconterà di una generazione vittima della fretta, dell’odio social e dell’assenza di certezze, che rischia sempre di perdersi nella disperazione e di diventare inevitabile vittima se non rende sé stessa, a sua volta, carnefice.