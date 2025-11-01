“Premio alla carriera professionale” per la psicologa villapriolese Gaetana Gervasi

PUBBLICITÀ

A Pozzuoli il 27 ottobre scorso si è svolta l’importante cerimonia “Riconoscimento al Merito”, evento dedicato all’eccellenza italiana in ambito culturale, medico e sociale, promosso dal Gran Premio Internazionale del Leone d’Oro di Venezia.

Il “Premio alla carriera professionale” è andato alla dott. Gaetana Gervasi, psicologa-psicoterapeuta originaria di Villapriolo. La dott. Gervasi ha sempre lavorato per curare il disagio psichico sociale e culturale ed è attualmente impegnata nella periferia palermitana.

Questo importante riconoscimento arriva dopo anni di duro lavoro e grandi sacrifici che hanno permesso alla dottoressa di affermarsi come professionista, continuando a lavorare sempre per il benessere psicologico e psicosociale.

“Questo premio rappresenta per me un grande riscatto – ha detto – perché lavorare come psicoterapeuta in una terra come la Sicilia non sempre è facile e non sempre è fattibile; il disagio mentale è ancora un tabù e dobbiamo continuare a lavorare in sinergia con le istituzioni affinché si possano arginare i confini del degrado e dell’inconsapevolezza radicata ancora troppo nella popolazione. Serve fare prevenzione, informazione e formazione su tutti i livelli a partire dalle scuole. Questa, nel mio piccolo, è la mia missione e farlo con passione, amore e umiltà mi ha sempre contraddistinto. Dedico questo premio alla mia famiglia, al mio compagno, ai miei amici e soprattutto a mio padre Salvatore, senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile. Un mio ringraziamento va al presidente del Leone d’oro dott. Sileno Candelaresi, alla vice presidente dott. Luz Adriana Sarcinelli e alla coordinatrice Tina Blanc”.

Giacomo Lisacchi