Premiato al Congresso nazionale di Nefrologia uno studio scientifico condotto da studenti della Kore

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Riconoscimento per uno studio scientifico condotto da studenti dei corsi di Medicina e Chirurgia e di Infermieristica magistrale dell’Università Kore di Enna, presentato al 67° Congresso nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN), che si è svolto a Sorrento dal 10 al 13 novembre.

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La ricerca è stata condotta nell’ambito delle attività coordinate dal professor Vincenzo Calabrese, con il coinvolgimento degli studenti Pietro Suriano, Gabriele Carmelo Morreale, Luigi Pastore e Francesco Perrone. All’attività di ricerca hanno contribuito anche Federica La Manna, Salvatore Costanzo e Antonino Toscano. Il responsabile del reparto è Giuseppe Restivo.

Nel corso del congresso, il gruppo di ricerca ha presentato quattro contributi scientifici, tre dei quali selezionati per l’esposizione attraverso poster digitali e uno per una comunicazione orale. Proprio quest’ultimo studio ha ottenuto il riconoscimento come miglior abstract del congresso.

Il lavoro premiato, dal titolo «Stress emodinamico e calciuria: impatto del BNP in un’analisi longitudinale mediante modelli a effetti misti», affronta il rapporto tra lo stress emodinamico e l’eliminazione del calcio attraverso le urine, approfondendo il ruolo del BNP mediante specifiche analisi statistiche.

L’attività scientifica prosegue anche dopo l’appuntamento di Sorrento. Un ulteriore studio si trova attualmente nelle fasi finali del percorso editoriale presso una rivista internazionale e, una volta pubblicato, sarà consultabile attraverso la banca dati PubMed.