Precari pubblica amministrazione: delegazione ennese a sit-in regionale

Una folta delegazione ennese parteciperà mercoledì al sit-in regionale dei precari della pubblica amministrazione siciliana sotto la presidenza della Regione alle ore 14 indetta dalla CGIL Sicilia, FP Sicilia e NIDIL Sicilia. L’iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione per il 7 ottobre. Alla manifestazione parteciperanno Maria Grazia Gabrielli, segretaria nazionale CGIL, e Tatiana Cazzaniga, segretaria nazionale FP.

“I precari della pubblica amministrazione siciliana – dichiara il segretario generale della funzione pubblica Cgil di Enna Alfredo Schilirò – sono circa 24.000 di cui almeno 14.000 nel comparto sanitario; a questi si aggiungono le migliaia di contrattisti part-time negli enti locali che rivendicano l’aumento delle ore. A Enna – aggiunge Schilirò – la situazione è particolarmente complessa, difatti negli enti locali molti dipendenti lavorano per poche ore settimanali, alcuni ad esempio sono impegnati per soli 12 ore settimanali con evidenti ripercussioni sui salari e sull’attività degli enti stessi. Registriamo – prosegue – un’attività ‘azzoppata’ nella pubblica amministrazione con la carenza di dirigenti, di segretari comunali, di responsabili dell’area economico finanziaria ridotti al lumicino. Nella sanità – aggiunge Schilirò – la situazione è catastrofica con reparti sanitari scoperti, con servizi non assicurati ai cittadini a causa dei tagli e con psicologi, tecnici ed educatori assunti per pochi mesi e poi lasciati a casa in attesa di risposte o di un possibile concorso. In funzione di ciò serve un piano pluriennale di assunzioni stabili nelle pubbliche amministrazioni siciliane per 40.000 posti di lavoro per coprire sia il turnover che i fabbisogni reali di personale. Un piano straordinario per l’occupazione pubblica di qualità attraverso dei concorsi pubblici così come dispone la Costituzione Repubblicana. Un piano straordinario a Enna e in Sicilia che possa restituire dignità al lavoro e ai servizi pubblici, che archivi definitivamente la stagione dei tagli lineari alla spesa pubblica, del blocco del turn-over, dei tetti di spesa al personale e al salario accessorio, dei mancati rinnovi dei contratti. Solo attraverso la valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori – conclude Schilirò – si può rilanciare e rinnovare la pubblica amministrazione e puntare sulle risorse dei Fondi Europei e del PNRR”.