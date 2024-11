Pre allerta meteo per temporali in provincia di Enna

PUBBLICITÀ

Per la giornata di domani il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino. Dalle ore 00 alle 24 di domani, mercoledì 13 novembre, allerta arancione nei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Troina e Valguarnera Caropepe per allerta meteo per temporali; allerta gialla per i comuni di Barrafranca, Pietraperzia e Villarosa.

Si raccomanda la massima prudenza.