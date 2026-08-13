Poste, Mirisciotti (Futuro Nazionale) contro il ridimensionamento della sede ennese

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Il referente del Comitato Costituente di Enna di Futuro Nazionale, Carmelo Mirisciotti, interviene sulla riorganizzazione territoriale di Poste Italiane e sull’accorpamento della direzione di filiale di Enna con quella di Caltanissetta, replicando alle dichiarazioni della deputata Eliana Longi: «Le rassicurazioni della deputata Eliana Longi sulla riorganizzazione di Poste Italiane non riescono a nascondere una realtà evidente: la perdita della direzione di filiale di Enna, accorpata a Caltanissetta dal 1° ottobre, rappresenta l’ennesimo scippo istituzionale ai danni del nostro territorio. Definire questo declassamento come una “ottimizzazione gestionale” significa ignorare l’impatto politico ed economico che la perdita di un centro decisionale autonomo comporta per la provincia. Contestiamo punto su punto la lettura minimalista offerta dalla deputata».

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Mirisciotti pone innanzitutto la questione della centralità territoriale: «Il trasferimento del vertice manageriale a Caltanissetta allontana i centri decisionali dai bisogni specifici delle comunità ennesi. Non si tratta di un semplice dettaglio burocratico, ma del progressivo svuotamento di un capoluogo di provincia».

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Il referente di Futuro Nazionale esprime poi preoccupazione per le possibili conseguenze future della riorganizzazione: «Se nell’immediato gli sportelli restano aperti, la storia delle riorganizzazioni aziendali insegna che la perdita di una direzione di filiale è quasi sempre il preludio a futuri ridimensionamenti di personale, servizi e presidi periferici. L’accorpamento delle strutture manageriali non è mai a costo zero. Lo svuotamento della sede di Enna introduce pesanti incertezze sul futuro professionale del personale degli staff, mina la contrattazione di prossimità e rischia di tradursi in pressioni sui dipendenti, mobilità forzata e una progressiva perdita di tutele reali sul territorio. I lavoratori non sono numeri da ottimizzare su una mappa».

Un altro punto sollevato riguarda le caratteristiche della provincia di Enna e dei suoi piccoli centri: «Il compito della politica non è giustificare o fare da scudo alle scelte di efficientamento aziendale di Poste Italiane, ma difendere con le unghie l’autonomia istituzionale e le infrastrutture del territorio che si è chiamati a rappresentare. La provincia di Enna è caratterizzata da piccoli borghi montani, penalizzati da una viabilità stradale disastrata e da un cronico isolamento infrastrutturale. Allontanare il centro decisionale e spostarlo in un’altra provincia significa ignorare queste specificità. Senza una direzione locale, i piccoli uffici postali montani, unico presidio sociale e sportello vitale per migliaia di anziani e pensionati, saranno inevitabilmente i primi a subire tagli ai servizi e riduzioni di orario nel lungo periodo».

Mirisciotti rivendica inoltre la necessità di chiedere chiarimenti sulla riorganizzazione: «Chiedere chiarimenti e denunciare la perdita di un servizio non è “fare allarmismo”, ma esercitare un legittimo ruolo di vigilanza democratica a tutela dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati ennesi».

Il referente di Futuro Nazionale rivolge quindi un invito alla deputata Longi: «Invitiamo la deputata Longi a fare un passo oltre i comunicati di circostanza. Il ruolo della politica non può limitarsi a fare da cassa di risonanza ai piani aziendali di Poste Italiane, giustificando la perdita di uffici e centralità. Rappresentare Enna a Roma significa opporsi fermamente alla logica dei tagli geometrici che penalizza sistematicamente le aree interne della Sicilia».

Nella dichiarazione viene avanzata anche la proposta di istituire un tavolo permanente di monitoraggio: «Chiediamo un impegno concreto e verificabile per l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio, affinché le promesse di oggi sulla tutela dei livelli occupazionali e sulla capillarità dei servizi non si trasformino, già nei prossimi mesi, nell’ennesima promessa tradita per la provincia di Enna».

«Non c’è spazio per gli ottimismi di facciata. Chiediamo all’On. Longi di passare dalle parole ai fatti, pretendendo da Poste Italiane vincoli scritti e garanzie ferree sia per il mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio ennese, sia per la totale tutela dei giorni e degli orari di apertura degli sportelli in tutti i comuni montani della provincia», conclude Mirisciotti.