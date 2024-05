Poste Italiane: l’ennese Carmela Vetri insignita dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”

PUBBLICITÀ

In provincia di Enna la dipendente di Poste Italiane Carmela Vetri è stata insignita dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il quindicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 71 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali. Per la Sicilia, il conferimento formale a cura della Prefettura, per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, è avvenuto ieri 1° maggio all’interno della cornice del Teatro Politeama Garibaldi di Palermo.

In servizio in Poste Italiane dalla giovane età di 22 anni, Carmela Vetri di Enna ha iniziato il suo percorso professionale con la mansione di operatrice di sportello nell’ufficio postale di Troina. Un ruolo che dal 1989 l’ha vista avvicendarsi tra gli sportelli di altre sedi della provincia, a Piazza Armerina e a Enna Centro. Da oltre dieci anni lavora nella sede provinciale di Poste Italiane, all’interno della squadra di gestione operativa che coordina i 27 uffici postali dell’Ennese.

“Considero questo riconoscimento la riprova di un lungo impegno sul posto di lavoro, dove non mi sono mai mancati la voglia di fare e soprattutto il sorriso nell’affrontare ogni sfida quotidiana – dichiara Carmela Vetri -. Ritengo che solo cercando di fare sempre del proprio meglio con passione si possa ottenere il massimo. E questa è la più importante fonte di gratificazione”.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.