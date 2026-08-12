Poste Italiane Enna-Caltanissetta, Longi: «Cambierà l’assetto, non la presenza dei servizi»

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La deputata alla Camera di Fratelli d’Italia Eliana Longi interviene sul futuro dell’organizzazione territoriale di Poste Italiane e, in particolare, sulla nuova Filiale che accorperà Enna e Caltanissetta.

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«In queste ore circolano ricostruzioni sul futuro dell’organizzazione territoriale di Poste Italiane che rischiano di alimentare allarmismi e confusione. È importante riportare il dibattito alla realtà dei fatti», dichiara Longi.

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La parlamentare sottolinea che l’eventuale riorganizzazione delle strutture dirigenziali non comporterebbe una riduzione dei servizi sul territorio: «L’eventuale riorganizzazione delle strutture dirigenziali non significa la chiusura degli uffici postali né un disimpegno dal territorio, ma una redistribuzione delle competenze per rafforzare il presidio territoriale, migliorare l’organizzazione degli uffici e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini».

Longi entra poi nel merito dell’assetto che riguarderà Enna e Caltanissetta: «Nel caso della nuova Filiale che accorperà Enna e Caltanissetta, il personale degli attuali staff resterà operativo sui rispettivi territori: cambierà l’assetto organizzativo, non la presenza dei servizi».

La deputata richiama inoltre l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali: «La riorganizzazione si inserisce inoltre in un accordo raggiunto e condiviso con le organizzazioni sindacali, con importanti garanzie occupazionali».

Nel suo intervento Longi fa riferimento anche al piano di assunzioni previsto per il biennio 2026-2027: «Per il biennio 2026-2027 sono previste 8.300 nuove assunzioni, oltre a stabilizzazioni e mobilità nazionale, a conferma della volontà di rafforzare e non ridurre la presenza di Poste sul territorio».

La parlamentare invita quindi a evitare interpretazioni basate, a suo giudizio, su informazioni incomplete: «Per questo eviterei polemiche costruite su informazioni parziali o sulla presunta conoscenza della situazione dei lavoratori e dei posti di lavoro. Prima di lanciare allarmi sarebbe opportuno conoscere nel dettaglio i provvedimenti e confrontarsi con chi, quotidianamente, lavora per garantire i servizi».

«Il territorio non viene abbandonato: viene riorganizzato per essere servito meglio», conclude Longi.