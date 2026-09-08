Poste Italiane, 22 nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’Ennese
Rinforzi per il recapito nell’Ennese grazie al piano assunzioni di Poste Italiane. Nelle ultime settimane sono stati infatti sottoscritti 22 nuovi contratti a tempo indeterminato destinati al centro di distribuzione di contrada Baronessa, che oggi conta oltre 70 addetti tra personale di recapito, addetti produzione e staff.
I neoassunti contribuiranno a potenziare la rete logistica del capoluogo e dell’intera provincia. Il loro inserimento consolida una squadra che supera complessivamente le 110 risorse operative sul territorio ennese, rispondendo così alle crescenti esigenze del comparto consegne, trainato soprattutto dall’e-commerce.
A sostegno di questo sviluppo, in provincia di Enna sono attivi anche 4 Locker Italia, gli armadietti automatizzati per il ritiro e la spedizione dei pacchi, inseriti in un più ampio piano di espansione della rete.
Sul fronte della sostenibilità, Poste Italiane può contare nell’Ennese su una flotta di oltre 20 veicoli elettrici o a basse emissioni, utilizzati per garantire consegne efficienti e sempre più rispettose dell’ambiente.