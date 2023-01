AcquaEnna comunica che dalle ore 8 del prossimo 12 gennaio e per le successive 24 ore si potrebbero verificare disagi nell’erogazione idrica nei Comuni di Nicosia e Sperlinga per l’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa “Alto” a causa dell’esecuzione di un intervento di manutenzione in Contrada Sudore, in territorio del Comune di Cerami.