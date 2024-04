Ponti di primavera all’insegna dello shopping a Sicilia Outlet Village

PUBBLICITÀ

Per chi attende da mesi i ponti primaverili per fare shopping e appagare piccoli e grandi desideri di novità, a Sicilia Outlet Village sono previste speciali aperture: si moltiplicano le opportunità d’acquisto perché il Village dal 25 al 28 aprile rimarrà aperto dalle ore 10 alle ore 21. Apertura straordinaria anche l’1 maggio con gli stessi orari (10-21).

La mezza stagione è quella degli outfit da inventare: per far svanire le incertezze su cosa indossare, cresce l’interesse per le style solution dal tocco fashion pensate per gestire il freddo e il caldo che si alternano nell’arco di poche ore.

Via agli abbinamenti per i weekend e le feste all’aperto, è tempo di layering per vivere a ritmo degli sbalzi di temperatura. Contemporaneamente aumentano gli inviti alle cerimonie e si intensificano le occasioni per le quali bisogna trovare l’abito perfetto. Nel frenetico ritmo quotidiano ferve la ricerca di capi dai colori più trendy da vestire con la giacca in denim e il biker in pelle: l’evergreen si affianca alle nuove proposte. Cambia il look, e anche il profumo va scelto più fresco e dai sentori primaverili. La nuova stagione rivoluziona il mood delle giornate di ognuno: le vetrine patinate dei negozi di Sicilia Outlet Village sono già intonate alla primavera con trench e blazer dalle tinte pastello, e nei giorni delle speciali aperture diventano ancora più ammalianti con i saldi della mid season fino al 50%.