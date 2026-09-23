Polizia di Stato di Enna: eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino egiziano

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Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Enna ha dato esecuzione al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso nei confronti di un cittadino egiziano, rintracciato dal personale del Commissariato di Piazza Armerina.

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Il cittadino straniero, risultato irregolarmente soggiornate sul territorio nazionale, è stato destinato di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Enna. Il Questore di Enna, Cono Incognito, ha quindi disposto il trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i Rimpatri, ai fini dell’esecuzione della misura di espulsione.

L’attività si inserisce nel più ampio e costante impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio e nel contrasto alle situazioni di irregolarità sul territorio nazionale, attraverso un’attenta attività di prevenzione svolta quotidianamente dagli uffici di Polizia, in sinergia con le altre Forze di polizia e le competenti autorità.