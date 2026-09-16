Polizia, 27 nuovi agenti assegnati alla provincia di Enna

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La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Enna ai Commissariati distaccati di P.S. della provincia ed alla Sezione della Polizia Stradale di Enna, a rinforzo dei rispettivi organici, poliziotti provenienti da altre sedi, che vantano variegate esperienze operative.

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Si tratta di 7 Agenti in ingresso alla Questura di Enna, 6 Agenti assegnati al Commissariato di P.S. di Leonforte, 6 Agenti assegnati al Commissariato di P.S. di Nicosia, 1 Agente assegnato al Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, 5 Agenti assegnati alla Sezione Polizia Stradale di Enna, 2 Agenti assegnati al Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova.

Detto personale è stato accolto dal Questore di Enna, Cono Incognito, che ha dato loro il benvenuto nella nuova sede di servizio. Il Questore ha voluto soffermarsi sull’importanza delle attività che i poliziotti neo assegnati si apprestano a fornire alla collettività dell’intera provincia, confidando nel rinnovato entusiasmo che accompagna una nuova esperienza professionale.

Un particolare saluto è stato rivolto anche ai poliziotti che da Enna sono stati trasferiti ad altre sedi con l’augurio che possano continuare con sempre maggiore profitto ad onorare la divisa che indossano.