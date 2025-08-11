Politiche vaccinali: nomina nazionale per il direttore generale dell’ASP di Enna Mario Zappia

PUBBLICITÀ

Mario Zappia, direttore generale dell’ASP di Enna, è stato nominato membro del NITAG (National Immunization Technical Advisory Group), l’organo tecnico consultivo nazionale per l’elaborazione e il supporto delle politiche vaccinali italiane.

La nomina, formalizzata lo scorso 5 agosto con decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, colloca il dirigente sanitario siciliano tra i 22 massimi esperti italiani incaricati di definire le politiche di vaccinazione del Paese per i prossimi tre anni.

La nomina di Zappia rappresenta sicuramente un’importante occasione di rappresentanza per l’entroterra siciliano e per le realtà sanitarie del Sud Italia all’interno degli organismi decisionali nazionali e potrebbe favorire un miglior coordinamento tra politiche nazionali e realtà locali.