Politiche sociali, Albano: «Cinque milioni di euro per i servizi agli alunni con disabilità delle scuole superiori»

Cinque milioni di euro per i servizi agli alunni con disabilità delle scuole superiori di secondo grado dell’Isola. L’assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto di liquidazione in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali. La somma, ripartita secondo il numero degli alunni con disabilità relativo all’anno scolastico 2023/2024, servirà per tutti i servizi di assistenza all’autonomia, alla comunicazione, di trasporto, convitto e semi-convitto. Si tratta di 3.733 ragazzi, così come comunicato dagli enti locali.

«Le Città metropolitane e i Liberi consorzi, delegati a fornire i servizi, hanno manifestato più volte – dice l’assessore alla famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano – la necessità di ulteriori risorse per garantire il prosieguo dei servizi di assistenza. Si è pertanto proceduto, con la legge regionale del 28 settembre 2023, a una variazione compensativa di cinque milioni di euro e immediatamente i nostri uffici si sono attivati per predisporre il decreto di liquidazione. Con questa somma potrà essere garantito il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi e di scongiurare l’eventuale interruzione di quelli essenziali».

Inoltre, sempre in virtù della stessa legge regionale, è stata effettuata un’ulteriore variazione compensativa di un milione di euro da destinare agli alunni delle scuole superiori di secondo grado, ritenuti beneficiari dei “servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi”, in quanto riconosciuti – dall’Unità di valutazione multidisciplinare (Uvm) o dal medico specialista dell’Asp di residenza dell’alunno – ad “alta intensità di cura”. L’intero importo sarà liquidato in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali sulla base del numero degli alunni riconosciuti beneficiari.