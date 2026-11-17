Politica nell’Ennese, Di Maggio (Noi Moderati) interviene sui cambiamenti nel centrodestra e sulle prossime elezioni

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I cambiamenti negli equilibri politici, le dimissioni di alcuni dirigenti di partito e la necessità di una maggiore attenzione alle esigenze della provincia di Enna. Sono i temi affrontati da Gaetano Di Maggio, esponente di Noi Moderati ed ex assessore provinciale di Enna, in una dichiarazione dedicata alla situazione politica locale e nazionale: «Viviamo un momento di grande fermento e a volte anche un po’ di confusione nel mondo politico italiano. Parlamentari che transitano da un partito ad un altro, nascite di nuove aggregazioni politiche. Dimissioni e contestualmente nuove nomine a raffica in tutto il territorio nazionale».

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Secondo Di Maggio, i cambiamenti che interessano i partiti e le nuove aggregazioni politiche devono essere letti anche alla luce delle difficoltà che, a suo giudizio, caratterizzano da tempo il rapporto tra i territori e i vertici regionali delle forze politiche: «La nostra provincia è sempre stata considerata come un pascolo per far fare le ossa, o altro, ai vari dirigenti catanesi o palermitani, in base a quale vento era più egemone in quel contesto storico».

L’esponente di Noi Moderati rivolge in particolare alcune critiche al centrodestra, sostenendo che la provincia di Enna sia stata spesso considerata soprattutto in funzione del consenso elettorale, senza ricevere successivamente risposte adeguate alle proprie esigenze.

Nella sua analisi, Di Maggio richiama anche le dimissioni di Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina, dall’incarico di segretario provinciale del suo partito. L’ex assessore si interroga sulle ragioni della scelta, ipotizzando che possa essere legata a una delusione per l’attenzione ricevuta dai vertici politici.

Un altro caso citato è quello di Peppe Di Franco, che ha lasciato la Democrazia Cristiana. Di Maggio richiama le motivazioni attribuite allo stesso Di Franco, legate alla percezione di non essere stato adeguatamente considerato all’interno del partito.

Per l’esponente di Noi Moderati, questi episodi si inserirebbero in un problema più generale che riguarda il peso politico del territorio ennese: «È un problema atavico del nostro territorio, dovuto ad una scarsa attenzione alle nostre istanze e alle nostre necessità ed a una mancata programmazione da parte dei vertici regionali per la nostra provincia».

Nonostante le criticità evidenziate, Di Maggio invita il centrodestra provinciale a prepararsi ai prossimi appuntamenti elettorali e a superare le divisioni interne: «Nonostante tutto questo, anche il nostro territorio deve fare la sua parte e farsi trovare pronto per le future tornate elettorali».

Nella parte conclusiva della dichiarazione, l’esponente di Noi Moderati affronta anche il quadro politico nazionale, esprimendo una netta contrarietà a un eventuale ritorno al governo di Giuseppe Conte e criticando alcune posizioni attribuite alle forze politiche del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.

Le contestazioni riguardano, in particolare, le politiche economiche adottate durante i governi Conte, il Superbonus, il reddito di cittadinanza e le posizioni degli avversari politici su immigrazione, occupazioni abusive e sostanze stupefacenti.

L’ex assessore conclude con un appello al centrodestra ennese affinché metta da parte le delusioni legate alle dinamiche interne e lavori in vista delle prossime elezioni, ribadendo la propria contrarietà all’alleanza di centrosinistra definita campo largo.